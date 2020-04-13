الزبيدي يرى ثلاث اتجاهات لمن ينظرون لتكليف الكاظمي: داعم ومعارض ومترقب

2020/04/13 | 21:59 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

رأى الإمين العام لحركة إنجاز باقر الزبيدي، اليوم الاثنين، ثلاث اتجاهات سياسية تنظر إلى تكليف مصطفى الكاظمي، مبيناً إن الاتجاهات "داعمة كقبول بالواقع"، و"معارضة خوفاً من انقلابه عليها"، و"جهة مترقبة".

وقال الزبيدي في بيان تقته "الغد برس"، إنه "بكل تأكيد هنالك ثلاثة إتجاهات تنظر إلى تكليف الكاظمي، الأول يدعم ويعتقد ان إعادة الثقة بين الأطراف الشيعية والإقليمية والدولية، من جهة أخرى ستجعلنا ننتقل إلى مرحلة أخرى، وهي المعايير في إختيار الكابينة، وصناعة قاعدة دعم للحكومة، وهذا الإتجاه مبني على فكرة قبول الواقع، أفضل من رفضه".

وأضاف إن "الإتجاه الثاني هو المعارض الذي يعتقد ان الكاظمي أمريكياً ضعيف، وسياسيًا دون خبرة، في هذا الحقل المعقد والإجماع عليه مؤشر خطير بسبب فلسفة المصالح للداعمين، وهناك تخوف من إنقلابه على قواعد تركيب الدولة؛ ومنهم من يعتبر (حجيج واشنطن لايعتمرون في طهران)، وهذا قد يولد حرب الإخوة الأعداء؛ - كما يوصف البعض - وهناك من كان يحلم بتكليفه للمنصب.

وتابع الزبيدي "إما الإتجاه الثالث فهو المترقب المتعجب من سرعة تغيير البوصلة، فهو يشكك في كل شيء؛ ويعتبر العراق شبح دولة وان اي خطأ قد يكون خطيئة؛ وهذا الفريق ذا تأثير أقل بكثير من الإتجاهين السابقين؛ وهو ينتظر لكي ينظم مع او ضد هكذا هو حال الرؤيا بالكاظمي كرئيس لمجلس الوزراء الموقر".

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