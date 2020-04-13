إسبانيا تعلن تجاوز ذروة وباء كورونا

2020/04/13 | 22:01 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قال وزير الصحة الإسباني، سلفادور إيلا، يوم الاثنين، إن بلاده تمكنت من تجاوز ذروة وباء كورونا المستجد (كوفيد 19)، بعدما أصاب الفيروس أكثر من 169 ألف شخص.

وخففت السلطات الإسبانية، الاثنين، بعض القيود التي فرضت من جراء الوباء، وعادت بعض القطاعات إلى العمل مثل البناء والصناعة.

وأوضح الوزير الاسباني في مؤتمر صحفي، أن إسبانيا ستركز في الوقت الحالي على ثني منحنى الاصابات الجديدة بالوباء، بحسب ما نقلت شبكة "بلومبرغ".

وأودى وباء كورونا بحياة أكثر من 17 ألف شخص في اسبانيا فيما تعافى أكثر من 64 ألفا، عقب إصابتهم بالفيروس.

وعقب تسجيل 3477 إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس في إسبانيا، يكون البلد الأوروبي قد أحصى أقل عدد من الحالات في يوم واحد منذ العشرين من آذار الماضي، ولم يقف التحسن عند مستوى الإصابة فقط، بل تراجع عدد الوفيات الناجمة عن الوباء.

وجاء قرار إعادة فتح الشركات التي لم تستطع العمل عن بعد، بعدما حذر مسؤولون محليون في إسبانيا من حدوث اضطرابات اجتماعية بسبب استمرار حالة الإغلاق التي دخلت شهرها الثاني.

في غضون ذلك، يخشى خبراء من موجة تفش جديدة في حال جرى فتح البلاد قبل التغلب بشكل كبير على وباء كورونا الذي يستوجبُ حدا ضروريا من التباعد الاجتماعي، في ظل غياب لقاح يقي من الإصابة.

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