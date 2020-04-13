كردستان تسجل اصابة جديدة بفيروس كورونا في السليمانية

2020/04/13 | 22:01 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

صحة الديوانية تعلن تسجيل حالة اصابة رابعة بكورونا اليوم

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بيان صادر من نقابة الاطباء يتهم وزير الصحة بشن هجوم على القطاع الطبي الخاص

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بغداد اليوم-اربيل

أعلنت وزارة صحة كردستان، الإثنين، عدم تسجيل اية اصابة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت وزارة صحة الاقليم، في بيان، أنها "تعلن عدم تسجيل اصابة، خلال 24 ساعة الماضية".

واشارت الى ان "العدد الكلي لل

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