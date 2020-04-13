2020/04/13 | 22:04 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مكتب السيستاني يرفض معاقبة شخص نشر ما تضمن الاساءة لمكانة المرجع (وثيقة) هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/13 | 22:04.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

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