نقابة الاطباء تطالب وزير الصحة بالاعتذار لجميع اطباء العراق

2020/04/13 | 22:04 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعت نقابة الاطباء، الاثنين، وزير الصحة جعفر علاوي بالاعتذار الفوري لجميع اطباء العراق عن "الإساءات والتهم" التي كررها على منابر الاعلام، مهددة بموقف آخر في حال تكررت هذه الإساءات.

وقالت النقابة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، "في الوقت الذي تتبارى دول العالم للإشادة بدور أطبائها وهم يقودون الجهود لمكافحة أعتى وباء تواجهه البشرية ويقدمون التضحيات من العمل المضاعف والابتعاد عن الأهل و التعرض لمخاطر العدوى وما ينتج عنها".

وأَضافت النقابة، "نفاجأ مرة بعد اخرى بهجوم غريب من وزير الصحة ضد الأطباء العراقيين وفي اكثر من لقاء إعلامي من دون مناسبة تقتضي هذا الهجوم غير المبرر، فهل هذا جزاء الجهود التي تقدمها الكوادر الطبية العاملة في وزارته وهم يعملون في اصعب الظروف واردأ الأنظمة الصحية ؟! وهل قدر الوزير المردود السلبي لهذه التصريحات في نفوس آلاف الأطباء المختصين وغيرهم ممن تعتمد عليهم وزارته ؟!".وأتابعت، أن "هذه الشريحة التي أشادت بها كافة الشرائح الاجتماعية وعلى رأسها المرجعية الشريفة بالثناء والشكر على جهودهم المبذولة، الم يكن الاولى بالوزير الالتفات الى توفير مستلزمات عمل الاطباء ومعدات الوقاية الشحيحة التي يقومون بتوفيرها على حسابهم الشخصي ؟!".

واكدت النقابة أن "احدى سلبيات نظام المحاصصة المقيتة في اختيار المناصب هو انه اهمل دور الكفاءة والخبرة في اختيار الشخوص الذين يتسنمون مناصب الدولة المهمة ومنها وزارة الصحة التي سلمت بيد الوزير وهو ألذي قضى حياته المهنية يخدم في بريطانيا ولا خبرة له بالنظام الصحي العراقي وما يعانيه من مشاكل ولا يستطيع تصور الجهود التي يبذلها الاطباء في عملهم في ظل نظام صحي معاق يدار بأسوء انواع الادارة البيروقراطية".واشارت الى أن "هجوم الوزير على عمل الأطباء في القطاع الطبي الخاص يعكس عدم فهمه للثغرات الكبيرة في القطاع العام والتي سببتها سياسات إدارة الدولة الخاطئة والتي كان من ضمن نتائجها الإتيان به وزيرا للصحة"، مطالبة اياه بـ "الاعتذار الفوري لجميع اطباء العراق عن الإساءات والتهم التي كررها على منابر الاعلام في الوقت الذي تنحني قامات كبار رؤساء الدول والحكومات إجلالاً واحتراما لدور الاطباء في حماية الأمن الصحي للمجتمعات".وهددت النقاتبة بأنه "سيكون لها موقف اخر في حال تكررت هذه الإساءات لأطباء العراق الغيارى الحاضرين في مواقف كثيرة واجهت مصير العراق غاب عنها الوزير".

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