الحوار_المتمدن #تاج_السر_عثمان - تاج السر عثمان - استغلال الدين في السياسة ( الحلاج، السهروردي، محمود محمد طه)

#تاج_السر_عثمان أشرنا في دراسات سابقة الي التجربة السودانية في استغلال الدين في السياسة مثل: مؤامرة حل الحزب الشيوعي وطرد نوابه من البرلمان في نوفمبر 1965 ، وتكفير الأستاذ محمود محمد طه بالحكم عليه بالردة وإعدامه سياسيا في يناير 1985 ، والاستغلال الفظيع للدين لمدة ثلاثة عقود من حكم الإسلامويين الذين طغو في البلاد ، فاكثروا فيها الفساد ، ونهبوا ثروات البلاد وممتلكات واأراضي الدولة، وفصلوا الجنوب، حتى ثار الشعب علي......
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