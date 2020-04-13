العراق يوافق على المشاركة في بطولة غرب آسيا بكرة القدم 2021

2020/04/13 | 22:10 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، ان المنتخب الوطني سيشارك في بطولة غرب آسيا 20221 بالإمارات.وذكر الاتحاد في بيان تلقته وكالة صدى ، أن “اللجنة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، واصلت اجتماعاتها عبر الدائرة الالكترونية، اليوم، برئاسة اياد بنيان، وحضور الاعضاء كافة، والامين العام، وناقشت الكثير من المواضيع المطروحة، وخرجت بالفقرات الآتية: 1-تماشيا مع رسالة

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