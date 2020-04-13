فرنسا تسجل 574 وفاة جديدة وإجمالي الضحايا 14967

2020/04/13 | 22:11 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت فرنسا الاثنين، تسجيل 574 وفاة جديدة بفيروس كورونا ما يرفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 14967.وقالت السلطات الصحية الفرنسية، إن عدد الوفيات في فرنسا جراء تفشي الفيروس التاجي الجديد ارتفع إلى 14967 من 14393 في اليوم السابق.وأضافت الهيئة أن 6821 مريضا موجودون حاليا في وحدات العناية المركزة، بعدما كان العدد 6845 يوم أمس […]

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