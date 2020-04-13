العمليات المشتركة توضح حقيقة عودة نشاط داعش في المدن المحررة

2020/04/13 | 22:11 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداستبعد الناطق باسم العمليات المشتركة، اللواء تحسين الخفاجي، مساء اليوم الاثنين، امكانية عودة نشاط عصابات داعش الارهابية في المناطق المحررة.وقال الخفاجي في تصريح صحفي، ان "القطعات العسكرية تقوم بعمليات عسكرية للبحث عن بقايا عصابات داعش الارهابية وفق معلومات استخبارية وبمساندة الطيران العراقي".واضاف ان "القوات الامنية المشتركة لديها القدرة والامكانية والاستعداد لملاحقة أي محاولة تقوم بها العصابات الارهابية في اعادة انتشارها".ونفى الخفاجي "صحة التقارير التي تتحدث عن عودة نشاط العصابات الارهابية في المدن المحررة".واشار الى "وجود تعاون مع التحالف الدولي في مكافحة بقايا عصابات داعش الإرهابية".

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