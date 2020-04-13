2020/04/13 | 22:15 - المصدر: وكالة نينا
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- روسيا: التقليص الإجمالي لإنتاج النفط في العالم قد يصل إلى 15-20 مليون برميل يوميا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/13 | 22:15.
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (روسيا: التقليص الإجمالي لإنتاج النفط في العالم قد يصل إلى 15-20 مليون برميل يوميا) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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