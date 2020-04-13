اصابتان جديدتان بفيروس كورونا في ذي قار

2020/04/13 | 22:17 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..كشفت دائرة صحة ذي قار ، اليوم الاثنين ، عن تسجيل اصابتين جديدتين بفيروس كورونا في المحافظة .وقال بيان صادر عن الدائرة تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” المصابين من منطقة السايح غربي مدينة الناصرية وهما ملامسين لاحد المرضى “.وذكر البيان ان ” صحة ذي قار سجلت حتى […]

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