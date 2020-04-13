وصفتهُ بـ “السَخيف”.. الميليشيات تنتقد الحوار الاستراتيجي بين واشنطن وبغداد

2020/04/13 | 22:23 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يبدو أن الميليشيات المُسلّحَة في #العراق لا تعترف بشيء في البلاد، اسمه “حكومة”، لتتجاوز كل ما تناقشه أو تقرّره #الحكومة_العراقية، ضاربَةً إيّاه عرض الحائط.«الحوار الاستراتيجي الذي تسعى له #واشنطن مع العراق “سخيف”، ولا معنى…

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