تسجيل إصابة واحد بفيروس كورونا في السليمانية

2020/04/13 | 22:32 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان يوم الاثنين تسجيل إصابة واحدة جديدة بفيروس كورونا في محافظة السليمانية.

وقالت الوزارة في بيان ورد لشفق نيوز، إن الفحوصات المختبرية أكدت إصابة جديدة بفيروس كورونا وهي لرجل في محافظة السليمانية.

وهذه أول إصابة في إقليم كوردستان بعد يومين لم تسجل فيهما أية إصابات.

بذلك، يرتفع عدد الإصابات في عموم الإقليم إلى 331 بينها 4 حالات وفاة و190 حالة تعافٍ.

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