بالوثيقة.. مكتب السيستاني يطلب من القضاء الإفراج عن شخص حكم بالسجن بتهمة الإساءة للمرجع

2020/04/13 | 22:32 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

طلب مكتب المرجع الاعلى في النجف، علي السيستاني، من القضاء الإفراج عن شخص حكم بالسجن بتهمة الإساءة المرجع.

ادناه نص الوثائق الصادرة من مكتب السيستاني والقضاء:

بغداد اليوم - بغداد

توقع ائتلاف الوطنية، بزعامة اياد علاوي، الإثنين، موعد تشكيل الحكومة الجديدة، برئاسة مصطفى الكاظمي.

وقال القيادي في الائتلاف، ضياء المعيني، لـ(بغداد اليوم)، ان "اجتماعنا مع رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، كان ايجابيا

بغداد اليوم - بغداد

كشفت وزارة الصحة العراقية ، عن وجود خطة لديها للتعامل مع إمكانية رفع حظر التجوال بشكل جزئي ، فيما اشارت الى إن إعادة العراقيين العاقين في الخارج مستمرة بالتدريج.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر في مقابلة متلفزة تابعتها

بغداد اليوم - بغداد

رأى الناطق باسم خلية الازمة النيابية، فالح الزيادي، الاثنين (13 نيسان 2020)، أن قرار حظر التجوال اصبح مثل البروتوكول المتبع من جميع دول العالم لمواجهة جائحة كورونا، مؤكداً ان العراق مجبر وليس مخيرا في هذا الخصوص.

وقال الزي

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