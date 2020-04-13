صمت طهران وإنفتاح واشنطن تجاه المكلف،،من سيقف مع الكاظمي ولماذا سيمر؟

2020/04/13 | 22:35 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- يس عراق: يشير حراك الساعات القليلة الماضية من مساء اليوم الاثنين، الى ان رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي يمضي بثبات حتى الان، في اتجاه تشكيل حكومته، بعد تلقيه “تطمينات وتوصيات” من الكتل الشيعية التي توافقت على ترشيحه.تتزاحم الملفات العاجلة على طاولة الكاظمي، ثالث رئيس وزراء مكلف في غضون خمسة أشهر، بعد استقالة عادل […]

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