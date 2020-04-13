دمشق: “كورونا” يحدُّ من التجمّعات ويزيد أعداد المتسوّلين

2020/04/13 | 22:38 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زاد “كورونا” من أعباء السوريين، وحمّلهم ما لا طاقة لهم به، وأدى الحجر الصحي الإلزامي، إلى توقف مئات الورشات والمحلات والشركات عن العمل، وبقي موظفوها والعاملون فيها رهن المجهول، أما العاطلون عن العمل فآمالهم بإيجاد…

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