اللجنة التطبيعية للكرة العراقية تمدد تأجيل الدوري لنهاية الشهر وتشكل لجنة لصياغة النظام الاساسي

2020/04/13 | 22:43 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]واصلت اللجنة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم اجتماعاتها عبر الدائرة الالكترونية، اليوم، برئاسة رئيس اللجنة اياد بنيان، وحضور الاعضاء كافة، والامين العام.

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