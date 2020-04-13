ارتفاع اسعار السكائر في كربلاء وتوزيع ثلاثة الاف كمامة و250 بدلة للوقاية

2020/04/13 | 22:45 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة ) / علي النصر الله / ..قال نائب محافظ كربلاء الثاني علي الميالي ، مساء الاثنين ، إن “إسعار المواد الغذائية في المحافظة مستقرة ، باستثناء أنواع السكائر المستوردة التي تم رفع أسعارها من المنشأ “.وأضاف الميالي في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “استقرار أسعار المواد الغذائية في كربلاء يعود […]

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