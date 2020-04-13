العتبة الحسينية تقررعدم استيفاء بدلات الايجار لشاغلي عقاراتها

2020/04/13 | 22:48 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة ) / علي النصر الله / ..قررت الامانة العامة للعتبة الحسينية ،عدم استيفاء بدلات الايجار من شاغليها للعقارات التابعة لها لشهري اذار ونيسان 2020 “.وذكر معاون الامين العام عبد الواحد البير في بيان صحافي ورد الى ( المستقلة ) مساء الاثنين ، إن “العتبة الحسينية قررت عدم استيفاء بدلات الايجار من […]

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