النزاهة النيابية: وزير المالية ينهب أموال الوسط والجنوب بعناوين سياسية

2020/04/13 | 22:49 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال عضو لجنة النزاهة النيابية يوسف الكلابي، ان وزير المالية فؤاد حسين ينهب أموال وسط وجنوب العراق بعناوين سياسية.وقال الكلابي في حديث لقناة “العهد” اليوم الاثنين، “لا احد يستطيع المس بنفط كردستان و وزير المالية ينهب اموال الوسط والجنوب بعناوين سياسية “.واضاف ان “العراق تكبد خسارة مليون برميل يوميا بسبب المفاوض الرديء و […]

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