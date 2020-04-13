الحوار_المتمدن #مصطفى_محمد_غريب - مصطفى محمد غريب - حقيقة الرأسمالية ونظامها الاستغلالي غير العادل

2020/04/13 | 23:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مصطفى_محمد_غريب بدون مغالاة أو أية دعاية إعلامية ظهر أن النظام الرأسمالي لا يصلح لمستقبل البشرية ولا يستطيع أن يلبي بشكل عادل الحاجات المادية والروحية لأكثرية البشرية إن كان على نطاق البلد الواحد أو البلدان جميعها، وثبت بشكل مادي أن البشرية بحاجة ماسة لنظام عادل يحق لها العدالة الاجتماعية والمساواة ويساهم في إيجاد حلول واقعية من اجل سعادتها وعيشها الكريم ومن بينها قضايا البيئة والصحة ...الخ لقد اظهر بحق أن و......

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