2020/04/13 | 23:26 - المصدر: وكالة رويترز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طيران الخليج تبدأ إعادة البحرينيين العالقين في إيران هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة رويترز الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/13 | 23:26.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة رويترز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طيران الخليج تبدأ إعادة البحرينيين العالقين في إيران) نشر أولاً على موقع (وكالة رويترز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طيران الخليج تبدأ إعادة البحرينيين العالقين في إيران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة رويترز).