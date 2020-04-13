خلية الأزمة: عدم الالتزام بالإرشادات الوقائيَّة «خطأ جسيم»

2020/04/13 | 23:28 - المصدر: الصباح

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بغداد/ الصباح/ شذى الجنابي/ شيماء رشيد

كثفت الجهات الحكوميَّة والبرلمانيَّة، تحركاتها الهادفة لتطويق "كورونا"، لا سيما عقب نجاح الإجراءات المتخذة في السيطرة على انتشار الوباء الذي سجل ولليوم الرابع على التوالي تراجعاً في عدد الإصابات، مقارنة بأعداد الذين تم شفاؤهم من الفيروس، فبينما طالبت خلية الأزمة البرلمانيَّة، بإعطاء جانب الرصافة من بغداد خصوصيَّة تتناسب وحجم الكثافة السكانيَّة، وحذرت من أنَّ عدم الالتزام بالإرشادات الوقائيَّة يعدُّ "خطأ جسيماً"، كشف محافظ بغداد لـ"الصباح" عن قرب افتتاح مستشفى جديد لمعالجة المصابين بفيروس كورونا يضم 100 سرير و32 ردهة.

وسط ذلك، حثت أوساطٌ برلمانيَّة، المواطنين الى التحلي بالصبر والالتزام بتوجيهات خلية الأزمة، لا سيما حظر التجوال، مؤكدة أنَّ مضاعفة الالتزام كفيلٌ بالحد من الإصابات وحماية أرواح الناس.



وذكر بيان لمكتب النائب الأول لرئيس مجلس النواب الإعلامي، وتلقته "الصباح" أنَّ "خليَّة الأزمة البرلمانيَّة عقدت

أمس اجتماعاً برئاسة حسن الكعبي، وشددت على ضرورة زيادة جولات المسح الوبائي الميداني في المناطق الأكثر كثافة وإصابة بالوباء".

ولفت البيان، الى أنَّ "الاجتماع حضره رئيس اللجنة الماليَّة البرلمانيَّة، هيثم الجبوري، وتمت استضافة مدير الصحة العامة في وزارة الصحة، ومدير دائرة صحة بغداد/ الرصافة، ومدراء المستشفيات فيها، وشهد بحث المعوقات والإمكانيات الطبيَّة المتوفرة والاحتياجات المطلوبة ضمن إطار مواجهة وباء كورونا حصراً وتقييم وضع المؤسسات الطبيَّة والجهات الساندة في الظرف الراهن والمستقبل".

وطالبت خلية الأزمة، رئيس مجلس الوزراء، بإعطاء جانب الرصافة خصوصيَّة تتناسب مع حجم الكثافة السكانيَّة وعدد الإصابات فيها، عبر توفير أجهزة فحص العينات (PCR) ومختبرات إضافيَّة لفحص الحالات العينيَّة والمشتبه بها، فضلاً عن الإسراع بإطلاق تخصيصات مالية طارئة.

ودعا الكعبي، وفقاً للبيان، لزيادة جولات المسح الوبائي الميداني في المناطق الأكثر كثافة سكانيَّة وإصابة بالوباء، محذراً من أنَّ عدم الالتزام بالإرشادات الوقائيَّة والاستخفاف بها، يعدُّ "خطأ جسيماً".

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