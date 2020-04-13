2020/04/13 | 23:29 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مدير اعلام هيئة الحشد العقابي: الشعب العراقي أصبح أكثر وعيا والحشد ازداد قوة بعد استشهاد المهندس

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مدير اعلام هيئة الحشد العقابي: الشعب العراقي أصبح أكثر وعيا والحشد ازداد قوة بعد استشهاد المهندس) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مدير اعلام هيئة الحشد العقابي: الشعب العراقي أصبح أكثر وعيا والحشد ازداد قوة بعد استشهاد المهندس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).