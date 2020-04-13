الامارات تسجل مئات الإصابات بكورونا في يوم واحد

2020/04/13 | 23:34 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ سجلت دولة الإمارات، الاثنين، 398 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ بذلك مجموع عدد الحالات التي جرى تشخيصها في الدولة 4521 حالة.

وذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، أن الحالات الجديدة لجنسيات متعددة، وتخضع جميعها للرعاية الصحية المطلوبة، وجرى التعرف عليها عن طريق توسيع نطاق الفحوصات في الدولة، وفحص المخالطين لإصابات أعلن عنها سابقا.

وكانت الوزارة قد أعلنت، خلال إحاطة حكومة الإمارات ارتفاع عدد حالات الشفاء في الدولة إلى 852 حالة بعد تسجيل 172 حالة شفاء جديدة لمصابين بفيروس كورونا، وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية المطلوبة.

كما جرى في الإحاطة الإعلان عن وفاة 3 حالات لمصابين من جنسيات متنوعة، نتيجة الإصابة بالفيروس، وبالتزامن مع الأمراض المزمنة التي كانوا يعانون منها، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 25 حالة.

وتستمر وزارة الصحة ووقاية المجتمع في خطتها بتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة، لتشمل فئات مختلفة من المواطنين والمقيمين، وباستعمال أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي، وذلك بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا، بحسب المصادر الصحية.

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