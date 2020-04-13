الصحة تصدر توضيحا بشأن تصريحات وزيرها الاخيرة

2020/04/13 | 23:34 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

اصدرت وزارة الصحة والبيئة، الاثنين، توضيحا بشأن تصريحات وزيرها جعفر صادق علاوي الاخيرة.

وقالت الصحة في بيان، "يثمن وزير الصحة والبيئة الدكتور جعفر صادق علاوي الجهود العظيمة التي بذلتها ملاكات وزارة الصحة ومنهم الأطباء الاختصاص والمقيمون الأقدمون والدوريون خصوصا في مواجهة جائحة كورونا حيث كانوا مع باقي زملائهم من ملاكات الوزارة حائط الصدّ الأول الذي منع انتشار المرض وما زالوا يتسابقون لتقديم أفضل خدمة صحية علاجية ووقائية لأبناء الشعب العراقي".

واضافت، "تعليقاً ما تم تداوله في بعض صفحات التواصل الاجتماعي وبعض المؤسسات الاخرى من كلام مقتطع من سياقه وغير مستند إلى نص كلام الوزير في أحد اللقاءات الإعلامية حيث انه أشار واكد على بعض التصرفات المرفوضة من قبل قلة قليلة في القطاع الخاص ولم يقصد الأطباء عموما".

وتابعت، "يؤكد وزير الصحة والبيئة على أنه الأب الراعي لكل ملاكات وزارته واول المدافعين عن حقوقهم والمطالب باستحقاقاتهم ومن ضمنها سلسلة من المطالبات المتتالية كما موضح في صورة الكتاب المرفق والمرقم 1029 في 7 نيسان، والمرسل الى الجهات المعنية للحصول على جزء من حقوق الطبيب والملاك الصحي والإداري العراقي الذي طالما اثبت وطنيته واحترافه العالي في مواجهة الازمات والملمات، كما يدعو الوزير كافة الجهات للتوحد وتغليب مصلحة الوطن في هذه الفترة الحرجة".

بغداد اليوم - الديوانية

وجه محافظ الديوانية زهير الشعلان، الاثنين، بتشكيل خلية أزمة لاجراء مسح ميداني للمناطق التي ظهرت فيها الإصابات بكورونا.

وقال مكتب المحافظ في بيان، ان "المحافظ وجه بتشكيل خلية أزمة طارئة من المختصين لأج

بغداد اليوم- كربلاء

أكدت دائرة صحة كربلاء، الاثنين، عدم تسجيلها أية إصابات بفيروس كورونا.

وقال المُتحدث الإعلامي للدائرة، سليم كاظم في بيان إن "المحافظة، لم تُسَجل ولليوم الثاني على التوالي، أية حالة إصابة بفايروس كورونا المُستجد".

بغداد اليوم- بغداد

اصدرت نقابة الاطباء في العراق، الاثنين (13 نيسان 2020)، بيانا اتهمت فيه وزير الصحة، جعفر محمد علاوي، بشن هجوم على القطاع الطبي الخاص.

وقالت النقابة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "في الوقت الذي تتبارى

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