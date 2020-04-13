محافظ الديوانية يوجه بتشكيل خلية أزمة لاجراء مسح ميداني للمناطق التي ظهرت فيها الإصابات بكورونا

2020/04/13 | 23:34 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - الديوانية

وجه محافظ الديوانية زهير الشعلان، الاثنين، بتشكيل خلية أزمة لاجراء مسح ميداني للمنا...





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