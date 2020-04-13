2020/04/13 | 23:35 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اللويزي: المهندس وقادة الحشد كانوا سفراء سلام وبيننا عهد تعمد بالدماء

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اللويزي: المهندس وقادة الحشد كانوا سفراء سلام وبيننا عهد تعمد بالدماء) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اللويزي: المهندس وقادة الحشد كانوا سفراء سلام وبيننا عهد تعمد بالدماء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).