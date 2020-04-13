بمناسبة مئوية القادة الشهداء.. انطلاق الحفل التأبيني بين الحرمين الشريفين في كربلاء

2020/04/13 | 23:35 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلقت، مساء اليوم الاثنين، فعاليات الحفل التأبيني الرسمي بمناسبة مرور 100 يوم على استشهاد القادة الشهداء.وأقيم الحفل التأبيني في منطقة ما بين الحرمين الشريفين للإمام الحسين واخيه أبو الفضل العباس (عليهما السلام) بطريقة مبتكرة تم خلالها مراعاة إجراءات الحظر الصحي للوقاية من فيروس كورونا.

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