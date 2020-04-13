الكهرباء توضح بشأن انقطاع التيار الكهربائي في محافظة البصرة

2020/04/13 | 23:35 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اصدرت وزارة الصحة والبيئة، الاثنين، توضيحا بشأن تصريحات وزيرها جعفر صادق علاوي الاخيرة.

وقالت الصحة في بيان، "يثمن وزير الصحة والبيئة الدكتور جعفر صادق علاوي الجهود العظيمة التي بذلتها ملاكات وزارة الصحة ومنهم الأط

بغداد اليوم - الديوانية

وجه محافظ الديوانية زهير الشعلان، الاثنين، بتشكيل خلية أزمة لاجراء مسح ميداني للمناطق التي ظهرت فيها الإصابات بكورونا.

وقال مكتب المحافظ في بيان، ان "المحافظ وجه بتشكيل خلية أزمة طارئة من المختصين لأج

بغداد اليوم- كربلاء

أكدت دائرة صحة كربلاء، الاثنين، عدم تسجيلها أية إصابات بفيروس كورونا.

وقال المُتحدث الإعلامي للدائرة، سليم كاظم في بيان إن "المحافظة، لم تُسَجل ولليوم الثاني على التوالي، أية حالة إصابة بفايروس كورونا المُستجد".

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