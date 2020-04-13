السيستاني يطالب القضاء الافراج عن شخص اساء لشخصه

2020/04/13 | 23:37 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/طالب مكتب المرجع الديني علي السيستاني، من القضاء الإفراج عن شخص حكم بالسجن بتهمة الإساءة لشخص المرجع.

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