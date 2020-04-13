الاعلام الامني يعلّق على اختطاف جنود في كركوك

2020/04/13 | 23:37 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/نفت خلية الاعلام الأمني، اختطاف جنود في كركوك ، مشيرة الى مقتل 23 ارهابيا في عملية امنية استهدفت وكرا لداعش في المحافظة .وذكر بيان للخلية : "إلحاقاً بالخبر الخاص بالعملية الامنية التي نفذتها قوات المقر المتقدم للعمليات المشتركة في محافظة كركوك ، وتحديدا في وادي الشاي، والتي عثرت خلالها على وكر للإرهابيين ، وجرى اشتباك معهم ، وقدم طيران الجيش والقوة الجوية إسناداً رائعاً في دك هذا الوكر ، وهو عبارة عن مغارة يختبئ فيها عناصر من عصابات داعش الارهابية، كما نفذ طيران التحالف الدولي ضربات إسناداً للقوات الأمنية، وقد انتهت هذه العملية بتدمير الوكر وقتل 23 إرهابياً، كما استشهد مقاتل، وجرح أربعة آخرون في العملية ذاتها".وأضاف : "في الوقت الذي تحرص فيه خلية الإعلام الأمني على إطلاع الرأي العام بالحقائق الأمنية ،يطل علينا بعض أصحاب صفحات التواصل الاجتماعي والمواقع في نشر أخبار غير صحيحة عن اختطاف جنود في وادي روخانة ، وذكر إحصائيات من نسج خيالهم".وحذرت الاعلام الامني من "هؤلاء الذين يحاولون تضليل الرأي العام والنيل من سمعة قواتنا الامنية والتأثير عليها ".وتوعدت باتخاذ " الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم لأن هذا العمل يفسر دعما إعلاميا ونفسيا للعدو، ونهيب بوسائل الإعلام اعتماد المصادر الرسمية للأخبار الأمنية والعسكرية من خلال خلية الإعلام الامني".

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