2020/04/13 | 23:39 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصناعة تقرر استئنـاف الدوام الرسمـي في دوائر مركـز الوزارة إبتداءً من الأحد المقبل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع عين العراق الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/13 | 23:39.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع عين العراق.

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