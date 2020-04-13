في العراق.. حالات الشفاء من “كورونا” تتزايد والإصابات تنخفض

2020/04/13 | 23:43 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لليوم الخامس على التتابع، تسجّل #وزارة_الصحة العراقية في موقفها اليومي بشأن وباء #كورونا، ارتفاعاً بحالات الشفاء من الفيروس، يقابلها انخفاض في عدد الإصابات.إذ سجّلت الوزارة، /77/ حالة تماثلت للشفاء من المرض، قُبالة /26/ حالة…

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