بالوثيقة ... مكتب السيد السيستاني يرفض معاقبة الشخص الذي اساء الى سماحته

2020/04/13 | 23:51 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس

وثيقة صادرة من مكتب المرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني بأن المرجع لا يرضى بأن يعاقب شخص بسبب نشره ما تضمن الاساءة لمكانة المرجع، مطالبا بالافراج عنه.

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