2020/04/13 | 23:54 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)….أعلنت الحكومة الأردنية تأييدها لرئيس مجلس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي في تشكيل الحكومة العراقية الجديدة.وعبر وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي عن ترحيب الأردن بتكليف الرئيس العراقي برهم صالح، مصطفى الكاظمي تشكيل حكومة جديدة، وتمنياته له النجاح في مهامه وبما يلبي طموحات الشعب العراقي ويحمي مصالح العراق وسيادته ويعزز الاستقرار السياسي والاجتماعي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأردن يعلن تأييده للكاظمي بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأردن يعلن تأييده للكاظمي بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).