2020/04/13 | 23:58 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت دائرة صحة كربلاء، الاثنين، عدم تسجيلها أية إصابات بفيروس كورونا لليوم الثاني على التوالي.وقال بيان للدائرة تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، إن “المحافظة ، لم تسجل ولليوم الثاني على التوالي ، أية حالة إصابة بفيروس كورونا القستجد”.واضاف البيان أن “الجهات الصحية المُختصة في الدائرة ، أرسلت خلال اليومين الماضيين ( 325 ) […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كربلاء: لا اصابات جديدة بفيروس كورونا لليوم الثاني على التوالي) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كربلاء: لا اصابات جديدة بفيروس كورونا لليوم الثاني على التوالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).