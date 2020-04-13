الصغير: الحشد الشعبي يواجه كورونا بجهود ذاتية

2020/04/13 | 23:59 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مسؤول شؤون المحافظات في هيئة الحشد الشعبي جمال الدين الصغير، الاثنين، أن الحشد الشعبي يقوم بمواجهة فيروس كورونا بجهود ذاتية، فيما أشار إلى أن القادة الشهداء كانوا ابرز من اسهموا في تحقيق النصر.وقال الصغير في تصريحات متلفزة وتابعته وكالة صدى ، إن “العراقيين يستذكرون، اليوم، مرور 100 يوم على استشهاد القادة الشهداء اثر

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