2020/04/14 | 00:02 - المصدر: الغد برس

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#عاجل: الصناعة تقرر استئنـاف الدوام الرسمـي إبتداءً من الأحد المق

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#عاجل: الصناعة تقرر استئنـاف الدوام الرسمـي إبتداءً من الأحد المقبل وبنسبة لا تقل عن 10%

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