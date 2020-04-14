#عاجل: الصناعة تقرر استئنـاف الدوام الرسمـي إبتداءً من الأحد المق
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#عاجل: الصناعة تقرر استئنـاف الدوام الرسمـي إبتداءً من الأحد المقبل وبنسبة لا تقل عن 10%
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