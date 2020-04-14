الاعلام الامني يعلن مقتل 23 ارهابيا بقصف جوي في كركوك

2020/04/14 | 00:02 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الاثنين، تفاصيل العملية العسكرية التي نفذتها القوات الامنية في وادي الشاي بمحافظة كركوك.

وذكرت الخلية في بيان تلقته "الغد برس"، ان "قوات المقر المتقدم للعمليات المشتركة في محافظة كركوك نفذت عملية امنية في وادي الشاي، تم خلالها العثور على وكر للارهابيين"، مبينة انه "جرى الاشتباك مع الارهابيين".

واوضحت، ان "طيران الجيش والقوة الجوية قدمت اسنادا كبيرا في دك هذا الوكر، والذي عبارة عن مغارة يختبئ فيها عناصر من عصابات داعش الارهابية"، لافتا الى ان "طيران التحالف الدولي نفذ ضربات اسنادا للقوات الامنية وقد انتهت العملية بتدمير الوكر وقتل 23 ارهابيا، كما استشهد مقاتل ، وجرح أربعة آخرون في العملية ذاتها".

وتابعت، انه "في الوقت الذي تحرص فيه خلية الإعلام الأمني على إطلاع الرأي العام بالحقائق الأمنية تقوم بعض صفحات التواصل الاجتماعي والمواقع في نشر أخبار غير صحيحة عن اختطاف جنود في وادي روخانة"، محذرة الذين "يحاولون تضليل الرأي العام والنيل من سمعة القوات الامنية والتأثير عليها".

واشارت الى أن "القوات الأمنية ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق مروجي الاخبار الكاذبة، لأنها تفسر دعما إعلاميا ونفسيا للعدو"، داعية وسائل الإعلام الى "اعتماد المصادر الرسمية للأخبار الأمنية والعسكرية من خلال خلية الإعلام الامني".

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