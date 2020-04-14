العراق يعلن تسجيل 26 إصابة جديدة و77 حالة شفاء من كورونا

2020/04/14 | 00:05 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… أعلنت وزارة الصحة والبيئة عن تسجيل 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتماثل 77 حالة للشفاء من الفيروس.وقالت الوزارة في بيان لها تلقته ( المستقلة)… اليوم الاثنين منه، إن “مختبرات الصحة المختصة أجرت خلال (٢٤) ساعة الماضية(٢٣٧٦) فحصا ومن ضمنها مختبرات إقليم كردستان وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية أزمةفيروس كورونا.وأكدت الوزارة على، […]

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