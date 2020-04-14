بالصور.. وصول عشرات المعتمرين إلى كركوك عبر مطار أربيل

2020/04/14 | 00:05 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت دائرة صحة كركوك، الاثنين، عن وصول 55 معتمراً عراقياً الى المحافظة من الديار المقدسة مروراً بمطار أربيل.

وقالت الدائرة في بيان تلقت شفق نيوز نسخة منه "وصل ٥٥ معتمراً من الديار المقدسة عبر مطار أربيل الى كركوك".

وبينت أنه "جرى استقبال المعتمرين في مركز الحجر في كيوان بجهود السلطات المحلية وبحضور مدير عام صحة كركوك وكالة الدكتور زياد خلف، وعدد من الأطباء المختصين ومديرية الأمن الوطني وشركة نفط الشمال".





واردفت انه جرى تسلمهم من سيطرة التون كوبري وبجهود من قيادة المقر المتقدم للعمليات المشتركة.

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