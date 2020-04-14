2020/04/14 | 00:08 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اسبانيا تخفف جزئياً والمانيا تفكر بالمرونة وفرنسا تمددالعزل جنيف- مدريد – برلين – الزمان أعلنت منظمة الصحة العالمية الإثنين أن وقف انتشار وباء كوفيد-19 بشكل كامل يتطلب لقاحا، مشيرة إلى أن فيروس كورونا المستجد أكثر فتكا بعشر مرات من الفيروس المسبب لإنفلونزا إتش1 إن1 التي ظهرت في نهاية آذار/مارس 2009 في المكسيك.وقال مدير منظمة […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة العالمية:لا حل إلاّ باللقاح) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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