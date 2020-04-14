الصحة‭ ‬العالمية‭:‬لا‭ ‬حل‭ ‬إلاّ‭ ‬باللقاح

2020/04/14 | 00:08 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اسبانيا‭ ‬تخفف‭ ‬جزئياً‭ ‬والمانيا‭ ‬تفكر‭ ‬بالمرونة‭ ‬وفرنسا‭ ‬تمددالعزل جنيف‭- ‬مدريد‭ – ‬برلين‭ – ‬الزمان‭ ‬ أعلنت‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬الإثنين‭ ‬أن‭ ‬وقف‭ ‬انتشار‭ ‬وباء‭ ‬كوفيد-19‭ ‬بشكل‭ ‬كامل‭ ‬يتطلب‭ ‬لقاحا،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬فيروس‭ ‬كورونا‭ ‬المستجد‭ ‬أكثر‭ ‬فتكا‭ ‬بعشر‭ ‬مرات‭ ‬من‭ ‬الفيروس‭ ‬المسبب‭ ‬لإنفلونزا‭ ‬إتش1‭ ‬إن1‭ ‬التي‭ ‬ظهرت‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬آذار‭/‬مارس‭ ‬2009‭ ‬في‭ ‬المكسيك‭.‬وقال‭ ‬مدير‭ ‬منظمة‭ […]

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