لا تذمّوا فلاناً ولا تمدحوا علاّناً

2020/04/14 | 00:08 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام توجد‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مائتي‭ ‬دولة‭ ‬منضوية‭ ‬تحت‭ ‬منظمة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬لم‭ ‬تعان‭ ‬دولة‭ ‬واحدة‭ ‬منها،‭ ‬باستثناء‭ ‬لبنان‭ ‬سابقاً‭ ‬والدول‭ ‬المتناحرة‭ ‬داخلياً‭ ‬مثل‭ ‬ليبيا،‭ ‬من‭ ‬العجز‭ ‬في‭ ‬تشكيل‭ ‬حكومة‭ ‬في‭ ‬وقتها‭ ‬الدستوري‭ ‬إلاّ‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬الحال‭ ‬مختلف‭ ‬مأزوم‭ ‬بامتياز‭.‬بقية‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬تجاوزت‭ ‬مسألة‭ ‬تعددية‭ ‬الطوائف‭ ‬والأعراق‭ ‬والأديان‭ ‬والمذاهب،‭ ‬وبعضها‭ ‬تجاوز‭ […]

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