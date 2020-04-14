2020/04/14 | 00:08 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كركوك- الزمان افاد مصدر امني مسؤول يوم الاثنين ان تنظيم داعش الارهابي تمكن من اختطاف اربعة عناصر من القوات العراقية جنوب غرب محافظة كركوك وباتجاه اربيل . وابلغ مصدر موقع شفق نيوز الاخباري ، بأن عناصر التنظيم المتشدد تمكنوا من اختطاف اربعة عناصر من اللواء 45 التابع للجيش العراقي في «وادي روخانه» قرب قضاء داقوق […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اشتباكات قرب كركوك: داعش يختطف أربعة جنود عراقيين) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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