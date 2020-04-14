اشتباكات قرب كركوك: داعش يختطف أربعة جنود عراقيين

2020/04/14 | 00:08 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك‭- ‬الزمان‭ ‬ افاد‭ ‬مصدر‭ ‬امني‭ ‬مسؤول‭ ‬يوم‭ ‬الاثنين‭ ‬ان‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬الارهابي‭ ‬تمكن‭ ‬من‭ ‬اختطاف‭ ‬اربعة‭ ‬عناصر‭ ‬من‭ ‬القوات‭ ‬العراقية‭ ‬جنوب‭ ‬غرب‭ ‬محافظة‭ ‬كركوك‭ ‬وباتجاه‭ ‬اربيل ‭.‬ وابلغ‭ ‬مصدر‭ ‬موقع‭ ‬شفق‭ ‬نيوز‭ ‬الاخباري‭ ‬،‭ ‬بأن‭ ‬عناصر‭ ‬التنظيم‭ ‬المتشدد‭ ‬تمكنوا‭ ‬من‭ ‬اختطاف‭ ‬اربعة‭ ‬عناصر‭ ‬من‭ ‬اللواء‭ ‬45‭ ‬التابع‭ ‬للجيش‭ ‬العراقي‭ ‬في‭ ‬‮«‬وادي‭ ‬روخانه‮»‬‭ ‬قرب‭ ‬قضاء‭ ‬داقوق‭ […]

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