2020/04/14 | 00:19 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السيستاني يطلب الإفراج عن مواطن تجاوز عليه بصفحته الشخصية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/14 | 00:19.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السيستاني يطلب الإفراج عن مواطن تجاوز عليه بصفحته الشخصية) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السيستاني يطلب الإفراج عن مواطن تجاوز عليه بصفحته الشخصية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).