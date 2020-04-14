صحة الديوانية تصدر بيانا بعد تسجيل اربع اصابات بكورونا

2020/04/14 | 00:21 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت دائرة صحة الديوانية، الاثنين، بيانا بعد تسجيل اربع اصابات بكورونا اليوم.وقالت مدير عام الدائرة ل‍مياء الحسناوي في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه ان “الفرق الصحية مازالت تتابع الحالة الصحية المشتبه بها والحالات المؤكدة”.واضافت ان “الموقف لهذا اليوم هو تسجيل اربع اصابات جديدة”.وتابعت انه “تم سحب (10) نماذج لحالات مشتبة بها وارسالها […]

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