6 أطعمة يجب أن يتجنبها الرجال بعد عمر الخمسين

2020/04/14 | 00:24 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /مع التقدم في العمر، تزداد مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكري وأمراض مزمنة أخرى، لكن بالنسبة للرجال الذين تزيد أعمارهم على 50 عاما، يمكن للأطعمة التي يتناولونها أن تلعب دورا كبيرا في تفاقم أو الحد من هذه المخاطر الصحية.لذلك نشر موقع ”newsmax“، تقريرا عن 6 أطعمة، قال إنها الأسوأ للرجال بعد عمر الخمسين، وهي: […]

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