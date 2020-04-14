2020/04/14 | 00:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#قاسم_المحبشي التقيتها لأول مرة في اتحاد كتاب مصر بالزمالك في مؤتمر ( مركزية اللغة في قوة مصر الناعمة عربيًا ودوليًا ) ولفتت نظري مداخلتها المنهجية الأكاديميةعن اللغة العربية والقوة الناعمة في مصر تأثرًا وتأثيرًا.



مداخلة في غاية الروعة والأهمية عن دور العلوم والفنون والآداب والإعلام والسينما والمسرح في تزويد الشعوب بزادها الروحي وما كان لتلك الانساق الثقافية من دور في حفظ وحماية الهوية القومية المصرية العربية و......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#الحوار_المتمدن #قاسم_المحبشي - قاسم المحبشي - حينما تعلق الاستاذة الدكتورة وجيهة السط) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#الحوار_المتمدن #قاسم_المحبشي - قاسم المحبشي - حينما تعلق الاستاذة الدكتورة وجيهة السط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).