وزير الشباب: المنشطات تنخر جسد الرياضة ولن يصح إلا الصحيح

2020/04/14 | 00:33 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اكد وزير الشباب والرياضة، احمد رياض طالب، الاثنين، ان المنشطات تنخر جسد الرياضة ولن يصح إلا الصحيح.

وقال في بيان تلقته "الغد برس"، "نبارك للاتحاد العراقي، للكيكوشنكاي، والمنتخب الوطني والبطل محمد عباس حصوله على المركز الثاني عالميا بشهادة موثقة من الاتحاد الدولي عقب شطب النتائج السابقة وإعادة التقييم على خلفية فحوصات المنشطات المحرمة دولياً".





واضاف "نال المجتهد نصيبه وإستحق المخالف عقوبته الرادعة، ولن يصح إلا الصحيح".





وتابع "تهنئة من القلب لبطلنا المجتهد وجميع الرياضيين وجماهيرنا الرياضية هذا الانجاز الذي تحقق للعراق في اكبر المحافل الدولية".

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